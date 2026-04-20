Буковинці виловили сітками близько 100 рибин

Прокуратура передала до суду справу двох браконьєрів з Буковини, які незаконно ловили рибу в національному природньому парку «Хотинський». З чоловіків вимагатимуть стягнути 1,8 млн грн шкоди довкіллю.

Йдеться про двох жителів Дністровського району, які в серпні 2025 року розгорнули браконьєрський промисел у Дністровському водосховищі в межах національного природного парку «Хотинський». Про це повідомили в прокуратурі Буковини у понеділок, 20 квітня.

Чоловіки використовували заборонені знаряддя лову – сітки, системно виловлювали рибу, ігноруючи встановлені обмеження та статус заповідної території. Загалом, внаслідок незаконного промислу вони виловили близько сотні різних видів риб. Зокрема, це були лящ, плітка, судак та білизна.

За висновками експертів, завдана довкіллю шкода становить майже 1,8 млн грн. Добровільно відшкодовувати збитки порушники не стали, тому прокуратура звернулася до суду з вимогою стягнути з них компенсацію. Кельменецький районний суд Чернівецької області відкрив провадження у цій справі.