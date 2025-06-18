Через «єВідновлення» компенсації отримають жителі лише 8 будинків

Тернопільська міська рада виділила з міського бюджету 1,1 млн грн для власників постраждалих помешкань від ракетної атаки 25 травня. Також погодила компенсації постраждалим, які подалися на державну програму через електронну послугу «єВідновлення». Відповідні рішення прийняли на засіданні виконавчого комітету 18 червня.

З міського бюджету для тернополян, чиї квартири та будинки зазнали значних пошкоджень 25 травня, виділили 1,1 млн грн. Гроші нададуть з резервного фонду місцевого бюджету. Це одноразова грошова допомога, і надається як додаткові гарантії соціального захисту постраждалим громадянам, зазначили в Тернопільській міській раді.

Загалом до міської ради звернулося 63 власників постраждалих квартири та приватних будинків. Вони отримають залежно від ступень руйнувань – від 5 до 20 тис. грн. Компенсацію нададуть за такими адресами:

вул. Якима Яреми, 8, 9, 9А, 12, 16;

вул. Юрія Іллєнка, 3А, 3В;

вул. Текстильна, 24Г, 24Е, 30А, 34А, 38;

вул. Лозовецька, 44, 98;

вул. Героїв Чорнобиля, 3;

вул. Леся Курбаса, 5, 6;

вул. Володимира Великого, 7, 17;

вул. Київська, 6.

Також люди ще можуть звернутися за одноразовою грошовою допомогою до 1 серпня 2025 року. Для цього треба принести заяву та пакет документів у відділ звернень Тернопільської міської ради за адресою: вул. Листопадова, 6.

Окрім того, під час виконкому також погодили список адрес пошкоджених будинків, які можуть претендувати на державну підтримку за програмою «єВідновлення». Це багатоквартирні будинки, які зазнали значних руйнувань під час ракетної атаки Росії 25 травня. Знаходяться вони за такими адресами:

вул. Якима Яреми, 9, 9А, 12, 13;

вул. Текстильна, буд. 24Е, 38;

вул. Юрія Іллєнка, 3В;

вул. Героїв Чорнобиля, 3.

Для решти помешкань, які зазнали незначних руйнувань, державного відшкодування не передбачено.