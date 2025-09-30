З ДП «Ліси України» в суді стягнули 3 млн грн за незаконну вирубку дерев на Закарпатті
Гроші мають перерахувати Ясінянській громаді
Господарський суд Закарпатської області зобов’язав державне підприємство «Ліси України» відшкодувати понад 3,2 млн грн збитків за незаконну вирубку у Свидовецькому лісництві.
Як повідомили у Закарпатській обласній прокуратурі 30 вересня, під час розслідування правоохоронці встановили, що в одному з кварталів Свидовецького лісництва незаконно зрубали ялиці.
«Самовільна порубка стала можливою через неналежне виконання службових обов’язків працівників лісництва. Внаслідок таких дій природно-заповідному фонду та екологічним інтересам держави та Ясінянської громади заподіяно 3,2 млн грн шкоди», – зазначили у прокуратурі.
Суд зобов’язав ДП «Ліси України» компенсувати громаді всі завдані збитки. Рішення можуть оскаржити.