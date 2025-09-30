Ялиці незаконно вирубали у Свидовецькому лісництві

Господарський суд Закарпатської області зобов’язав державне підприємство «Ліси України» відшкодувати понад 3,2 млн грн збитків за незаконну вирубку у Свидовецькому лісництві.

Як повідомили у Закарпатській обласній прокуратурі 30 вересня, під час розслідування правоохоронці встановили, що в одному з кварталів Свидовецького лісництва незаконно зрубали ялиці.

«Самовільна порубка стала можливою через неналежне виконання службових обов’язків працівників лісництва. Внаслідок таких дій природно-заповідному фонду та екологічним інтересам держави та Ясінянської громади заподіяно 3,2 млн грн шкоди», – зазначили у прокуратурі.

Суд зобов’язав ДП «Ліси України» компенсувати громаді всі завдані збитки. Рішення можуть оскаржити.