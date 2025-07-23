Усі хворі їли "Сінгапурський чізкейк"

З Львівської обласної інфекційної лікарні почали виписувати пацієнтів, які отруїлися в львівському ресторані «Китайський привіт», власником якого є відомий київський ресторатор та фудблогер Міша Кацурін. Перших четверо пацієнтів відпустили додому вчора, сьогодні вже виписали 16. Серед тих, кого лікарі відпустили додому, є одна дитина.

«Перших четверо хворих виписали додому вчора, 22 липня. Нині, 23 липня, продовжують виписувати. Вже відпустили 20 хворих. Наприкінці дня скажу точну цифру, бо пацієнтів продовжують виписувати. Серед тих, хто вже з лікарні пішов додому, є одна дитина, вісім ще у лікарні. Можливо, до кінця тижня з лікарні випишуть усіх хворих», – повідомив ZAXID.NET медичний директор інфекційної лікарні Андрій Орфін.

Чи є серед тих, кого виписали з лікарні, власник ресторану «Китайський привіт» Міша Кацурін, лікар не повідомив, пославшись на лікарську таємницю.

За словами Андрія Орфіна, в інфекційній лікарні перебувало 75 пацієнтів, серед яких 9 дітей і дві вагітні жінки.

Нагадаємо, масове харчове отруєння людей сталося у ресторані «Китайський привіт» на вул. Вороного, 3 у Львові, який відкрився лише 13 липня цього року. Перші хворі почали поступати до інфекційної лікарні Львова 15-16 липня. Спершу їх було 12, та щодня їх кількість зростала. Загалом до лікарні потрапило 75 хворих, серед яких 9 дітей і дві вагітні. Збудником, який вклав людей на лікарняні ліжка, є сальмонела. Усі хворі їли «Сінгапурський чізкейк», до складу якого входять сирі яйця.