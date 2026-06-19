Петер Мадяр розповів, що заблокував пункт про пришвидшений вступ України до ЄС

За ініціативи премʼєр-міністра Угорщини Петера Мадяра Європейська Рада виключила зі своєї підсумкової заяви свого саміту пункт про пришвидшений вступ України до Євросоюзу. Про це заявив сам Мадяр у пʼятницю, 19 червня, на своїй сторінці в іксі.

За словами Мадяра, під час першого засідання Євроради він брав участь у чотиригодинних дебатах, за результатами яких затвердили текст підсумкової заяви Європейської Ради. У ньому не було частини, в якій Єврорада підтримує пришвидшений вступ України до ЄС.

«Заключний документ саміту містив лише текст щодо України, який був узгоджений консенсусом роки тому. Протягом кількох тижнів розробки декларацію значно доопрацьовували на основі угорських пропозицій. Також, що стосується процесу вступу України до ЄС, пункт про прискорення вступу був видалений з тексту в останню хвилину за моєю ініціативою. Це було нелегко», – написав угорський премʼєр.

Зазначимо, у тексті підсумкового документа Євроради парламентарі підтверджують підтримку України, засуджують ескалацію з боку Росії та акцентують на готовності ЄС долучитися до гарантій безпеки для України разом зі США.

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Нагадаємо, 15 червня 27 країн-членів Євросоюзу відкрили перший переговорний кластер про вступ України та Молдови до ЄС. Раніше відкрити його не вдавалося через вето експремʼєр-міністра Віктора Орбана.

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9 червня уряд Петера Мадяра погодився відкрити перший кластер переговорів про вступ України до ЄС. До того Угорщина вимагала в України виконати 11 вимог щодо угорських меншин на Закарпатті. 10 із них вдалося узгодити.