Співачка Ірина Федишин звернулась по медичну допомогу в лікарню святої Анни

У львівській лікарні святої Анни (пологовий будинок на вул. Мечникова) звільнили лікарку, яка мала приймати пологи у співачки Ірини Федишин. Про це в неділю, 8 листопада, повідомили на фейсбук-сторінці лікарні. Додамо, що напередодні співачка вперше розповіла про події тієї ночі, коли втратила дитину та пережила операцію з видалення матки.

В пологовому зазначили, що не будуть публічно обговорювати медичні подробиці випадку, адже це буде порушенням лікарської таємниці. Проте там розповіли, що впродовж 29–30 жовтня в лікарні відбулася позапланова перевірка Міністерства охорони здоровʼя України: клініко-експертна комісія МОЗ оцінила якість наданої Ірині Федишин медичної допомоги. Також випадок розглянули на медичній раді медзакладу.

Після перевірки лікарня отримала зауваження, що має усунути до 1 грудня: зокрема, в закладі долучили лікарів до цілодобового чергування УЗД. Нагадаємо, Ірина Федишин розповіла, що в пологовому не було чергового лікаря цього напрямку, фахівця викликали з дому, що призвело до втрати часу на порятунок.

У лікарні святої Анни повідомили, що лікарка, яку Ірина Федишин обрала для пологів і яка оглядала її вдома до госпіталізації, більше не працює в в цьому пологовому.

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«Надання медичної допомоги поза закладом самовільно лікарем – це грубе порушення правил роботи лікарні. Після того, як керівництву стало відомо про це порушення, трудові відносини з лікаркою було припинено», – йдеться в дописі.

Остаточні рішення за результатами розгляду висновку клініко-експертної комісії будуть надані МОЗ у визначені терміни, додали в медзакладі. Там також подякували лікарям, які врятували життя Ірини Федишин та висловили родині співачці співчуття через втрату дитини.

«Ми розуміємо, що для родини жодні перевірки, висновки комісій чи зміни в роботі лікарні не можуть компенсувати втрату. Але наш обов’язок – зробити все залежне від нас, щоб обставини цієї трагедії отримали належну оцінку, а недоліки були усунені. Ми відкриті до діалогу з родиною і готові надати всі необхідні роз’яснення», – кажуть в лікарні святої Анни.

Як повідомляв ZAXID.NET, 13 жовтня чоловік і продюсер Ірини Федишин Віталій Човник повідомив, що вона втратила дитину, а сама перебуває у важкому стані після складної операції. Ввечері 7 листопада сама Ірина Федишин розповіла, що через важкі ускладнення під час вагітності – рідкісний випадок відшарування плаценти з внутрішньою кровотечею – їй видалили матку. Вона вперше докладно описала обставини трагедії і висловила претензії до медиків лікарні Святої Анни у Львові, куди звернулася по допомогу.