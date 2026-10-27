Його оголосили в міжнародний розшук

Працівники Інтерполу та правоохоронці України розшукали та екстрадували з Норвегії колишнього працівника одного з банків Тернопільщини. Чоловік обманом заволодів 1 млн грн вкладень жителів області, а потім виїхав за кордон. Його оголосили в міжнародний розшук.

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Правоохоронці встановили, що житель Тернопільщини працював на посаді керівника відділення одного з банків. Зловмисник входив у довіру до клієнтів, отримував доступ до їхніх банківських карток і незаконно оформлював на них онлайн-кредити. Про це повідомили в поліції Тернопільської області у вівторок, 27 жовтня.

Оформлення кредитних карток клієнтам він пояснював необхідністю перевірити залишок грошей або ж оформити соціальні виплати. Після цього чоловік знімав гроші з кредитних і депозитних рахунків у банкоматах та касах банківського відділення, де працював.



За даними прокуратури, протягом 2017–2021 років від його дій постраждали 14 людей та одна громадська організація. Серед потерпілих переважно були пенсіонери. Сума завданих збитків становить 1,1 млн грн.



У вересні 2025 року слідчі заочно повідомили йому про підозру за трьома статтями КК України – у вчиненні крадіжок (ч. 1-4 ст. 185), шахрайства (ч. 2 ст. 190) та незаконних дій із платіжними картками (ч. 1, 2 ст. 200). Після цього його оголосили в міжнародний розшук. За сприяння Інтерполу зловмисника затримали в Норвегії та екстрадували в Україну. Наразі 20 жовтня йому обрали запобіжний захід – тримання під вартою з правом внесення застави. Чоловіку загрожує до 8 років позбавлення волі.

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