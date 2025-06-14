У першому кварталі 2025 року ЄС закупив в Росії газу на 2,7 млрд євро, що значно перевищує торішній показник

Європейський Союз продовжує закупляти в Росії зріджений природний газ (ЗПГ) після початку російсько-української війни. Хоч поставки значно скоротилися у перші роки російського вторгнення, вже в 2025 році імпорт газу з Росії зріс, повідомив німецький тижневик Stern.

За даними видання із посиланням на інформацію Євростату, з початку повномасштабного вторгнення Росії до України і до березня 2025 року Євросоюз імпортував значні обсяги російського скрапленого газу на загальну суму 32,7 млрд євро. Зазначається, що хоч імпорт російського газу до ЄС значно скоротився після початку російсько-української війни, у 2023 році він все ще становив майже п’яту частину від усіх поставок ЗПГ до Євросоюзу.

Так, якщо до 2022 року частка російського газу, імпортованого до ЄС, становила 40%, у 2023 році – 19%. Втім, у першому кварталі 2025 року імпорт російського газу до країн Європи суттєво зріс – із 1,8 млрд минулого року до 2,7 млрд євро.

На думку голови комітету з питань безпеки та оборони Європарламенту Марі-Агнес Штрак-Циммерманн, кожне євро, яке країни платять за російський ЗПГ, допомагає фінансувати російський військово-промисловий комплекс.

«Абсолютно неприйнятно, що через три роки після початку жорстокої війни Путіна Європейський Союз все ще купує у Росії скраплений природний газ на мільярди євро», – сказала вона.

Нагадаємо, у квітні 2025 року Reuters повідомило, що Євросоюз планує опублікувати детальну стратегію відмови від імпорту російських нафти й газу. Зокрема, ЄС зобов’язався припинити імпорт російських викопних енергоносіїв до 2027 року у відповідь на повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

За даними Bloomberg, у червні Єврокомісія запропонує заборонити нові газові угоди з Росією вже цього року. А у наступному етапі під обмеження підпадуть і чинні довгострокові контракти. Втім, це буде залежати від здатності Євросоюзу отримувати енергоносії зі США, Катару, Канади та Африки.