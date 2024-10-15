Знищена російська САУ «Піон»

За дев’ять місяців 2024 року Сили оборони України знищили понад 10 тис. артилерійських систем російської армії. Стільки установок могли б забезпечити 144 ворожі артилерійські бригади, повідомили у вівторок, 15 жовтня, у пресслужбі міністерства оборони України.

Так, станом на 15 жовтня, українські захисники знищили 10373 російських артилерійських установок – до них входять САУ, гаубиці та гармати російської армії. Найбільше артсистем за 2024 рік ЗСУ знищили 22 вересня – у Міноборони уточнили, що тоді українські бійці розбили 81 російську установку.

«Зазначимо, що один артилерійський дивізіон – це 18 артилерійських стволів, артбригада – 72 артустановки. Отже, впродовж дев’ятьох місяців цього року Сили оборони знищили умовно 144 ворожі артбригади», – повідомили у пресслужбі Міноборони.

Вартість знищеної від початку року артилерійської техніки оцінюють приблизно у 8 млрд доларів. У пресслужбі міністерства уточнили, що така оцінка базується на інформації з відкритих джерел та середніх цінах на озброєння у світі. За підрахунками Міноборони, витрачені кошти на артилерійські системи Росія могла б побудувати 18 сучасних об’єктів охорони здоров’я або 13 спортивних арен.

Нагадаємо, станом на 15 жовтня, втрати росіян на війні проти України склали 671400 особового складу, 8988 танків, 17939 бойових броньованих машин та 26654 одиниць автомобільної техніки. Із детальною статистикою втрат окупантів можна ознайомитися тут.