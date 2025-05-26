Україна та Росія домовилися про обмін полоненими «1000 на 1000» під час перемовин у Стамбулі

З російського полону під час великого обміну полоненими «1000 на 1000», про який Україна та Росія домовилися під час перемовин у Стамбулі, повернулися 26 воїнів з Волині. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Рудницький.

Так, у перший день обміну додому повернулися 10 волинян:

Іван Бас з села Дроздні Ковельського району;

Анатолій Буряк з села Залісся Камінь-Каширського району;

Юрій Герасимчук з Луцька;

Василь Гулян з Ковеля;

Валентин Думіч з села Підгайці Луцького району;

Валерій Колня з села Бубнів Володимирського району;

Олександр Ривера з села Борочиче Луцького району,

Костянтин Семенюк з села Северинівка Камінь-Каширського району,

Валерій Хомич з Ковеля;

Андрій Тарасюк з селища Стара Вижівка.

У другий день обміну, 24 травня, з російського полону звільнили 8 волинян:

Федора Голяра з Луцька;

Федора Голяра з Луцька; Сергія Гуля з села Льотниче Володимирського району;

Михайла Давидюка з села Ковбань Луцького району;

Івана Дядюся з села Дідичі Луцького району;

Володимира Корнейчука з Нововолинська;

Юрія Лавренюка з села Горішнє Луцького району;

Олександра Янчука з Луцька;

Євгена Аносова з Нововолинська.

У неділю, 25 травня, стало відомо про повернення ще 8 захисників із Волині:

Дмитра Аксененка з Нововолинська;

Юрія Верхося з Нововолинська;

Дмитра Денисюка з села Скреготівка Луцького району;

Олександра Корнєва з Володимира;

Петра Мельника з села Коршів Луцького району;

Сергія Мельничука з села Хобултова Володимирського району;

Богдана Сімончука з села Метельне Луцького району;

Сергія Яцука з села Рудка-Червинська Камінь-Каширського району.

Нагадаємо, 16 травня у Стамбулі відбулися перші за три роки прямі переговори делегацій України та Росії щодо припинення вогню. Жодного реального прогресу на шляху до миру домогтися не вдалося, проте сторонам вдалось домовитись про обмін військовополоненими у форматі «1000 на 1000».

Уже 23 травня відбувся перший етап масштабного обміну з Росією – додому повернулись 270 українських військовополонених та 120 цивільних заручників, серед яких троє жінок.

Другий етап відбувся у суботу, 24 травня – тоді до України повернулися 307 захисників. З полону повернулися військові ЗСУ, зокрема ДШВ, СБС, Військово-морських Сил, Сил ТрО, а також Державної прикордонної служби та Національної гвардії України.

Під час третього етапу до України з російського полону повернулися ще 303 військовослужбовців.