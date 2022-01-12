«АТБ» передає дітям-сиротам три тисячі солодких подарунків

Уже восьмий рік жителі східних областей України зустріли новорічні та різдвяні свята в тяжких умовах війни. Особливо складно жителям прифронтової зони, де, попри хитке перемир'я, часом пролітають снаряди, міни та випадкові кулі. Як у будь-якому збройному конфлікті, важче за всіх доводиться найменшим громадянам – тисячі українських малят фактично позбавлені дитинства. Без підтримки суспільства та соціально орієнтованого бізнесу їм просто не обійтися.

У межах національного культурного проєкту «ARTПЕРЕМИР'Я», який заснований з ініціативи та за сприяння командуючого об'єднаними силами ЗСУ генерал-лейтенанта Сергія Наєва, для дітей із прифронтових міст з 11 до 15 січня проходить акція «Різдвяний караван казок». Керівником цього проєкту виступив офіцер командування ООС, письменник Борис Кутовий, а художнім керівником і куратором свята став відомий театральний діяч Максим Добролюбов.

Під патронатом керівництва сил ООС для тисяч сиріт, дітлахів з особливими потребами, а також дітей із соціально незахищених родин і вимушених переселенців у прифронтових містах проходять яскраві театралізовані вистави. Головним спонсором, що надав солодкі подарунки, цього року традиційно виступила найбільша за багатьма показниками торговельна мережа України – «АТБ-Маркет».

Святкові вистави побачили малюки Мар'їнки, Попасної, Гірського, Новомихайлівки, Новолуганського, Світлодарська, Парасковіївки, Миронівського, Красногорівки та ін. Перлиною святкових заходів стануть виступи артистів і привітання дітей-сиріт і дітей з особливими потребами в соляних печерах містечка Соледар Донецької області на глибині 288 метрів під землею.

Як повідомляється на сайті armyfm.com.ua, цьогоріч зануритися у казкову атмосферу та долучитися до дива театрального мистецтва дітлахам допоможе лауреат національної театральної премії «GRA» – Чернігівський обласний театр ляльок ім. О. Довженка. Тут підготували музичну казку «Зимові пригоди крукоруків». Більш ніж три тисячі малят побували на веселих спектаклях. Кожен із них отримав солодкі новорічні подарунки від «АТБ».

Як патріотичний і соціально орієнтований бізнес «АТБ» уже багато років поспіль надає допомогу та підтримку тим, хто цього потребує.

Для корпорації «АТБ», що виступила головним спонсором, надавши солодкі подарунки, участь у цьому проєкті – це щось більше за благодійність. Скоріше, це знакова соціальна місія. Бойові дії в східних регіонах України боляче зачепили більш ніж 70-тисячну дружну родину «АТБ». Тільки за перші два роки найбільш кровопролитної активної фази збройного конфлікту (2014–2015 рр.) у зону АТО призвали та мобілізували 765 працівників численних підприємств «АТБ». Шестеро з них одержали поранення, а десятеро осіб, на жаль, живими із фронту не повернулися. «АТБ» уже багато років підтримує родини полеглих на Донбасі героїв і допомагає адаптуватися до мирного життя воїнам, що повернулися. Їм потрібно знову навчитися жити в суспільстві, знайти своє покликання, отримати освіту, можливо, навіть побудувати успішну кар'єру у великій команді лідерів. Є багато прикладів того, як після повернення із зони бойових дій наші герої були працевлаштовані в «АТБ», зуміли забути жахи війни, обзавелися родинами.

Сьогодні «АТБ» – найбільша за багатьма показниками торговельна мережа країни. Понад 4 млн українців уже стали постійними клієнтами. Багато хто з них щодня робить покупки в комфортних дискаунтерах лідера українського ритейлу. Станом на цей час у 351 населеному пункті 24 областей України функціонують 1316 магазинів «АТБ». При цьому в кожному з регіонів своєї присутності компанія є найбільшим роботодавцем (щорічно створюється близько 7 тис. робочих місць) і платником податків, а її торговельні підприємства стали важливими інфраструктурними об'єктами. Забезпечуючи мільйони громадян гарантовано свіжими продуктами за чесними, демократичними цінами, «АТБ» бере активну участь у соціальних проєктах. Компанія постійно реалізує масштабні благодійні проєкти.

Для надання системної допомоги тим, хто її найбільше потребує, у 2017 році створили Всеукраїнський благодійний фонд «АТБ». Його головною метою є всебічна підтримка різних верств населення: воїнів ООС та їхніх родин, вимушених внутрішніх переселенців, пенсіонерів, людей з особливими потребами, багатодітних родин, дітей, що потребують термінового дорогого лікування. Програми, які спрямовані на реалізацію таких соціальних завдань, сьогодні є невід'ємною складовою загальної стратегії компанії.