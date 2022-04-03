Роберт Дулмерс був попереджений про заборону поширювати в реальному часі фото та відео ударів

Нідерландського журналіста Роберта Дулмерса, який поширив фото ракетних ударів по Одесі, позбавили акредитації та видворили з України. Йому заборонили в’їзд на три роки. Про це повідомляє «Детектор медіа».

Військовий репортер Роберт Дулмерс приїхав в Україну висвітлювати воєнні події, він отримав прес-карту від ЗСУ і був поінформований про заборону розповсюджувати інформацію про результати ракетних обстрілів з боку Російської Федерації.

«Під час перебування в Одесі 3 квітня 2022 року Роберт Дулмерс всупереч нормам чинного законодавства розмістив на особистих пабліках відео щодо підривів об’єктів критичної інфраструктури Одеси та області ворожими ракетними ударами», — розповіли в СБУ «Детектору медіа».

Про цей випадок повідомляв і голова Одеської ОВА Максим Марченко.

«Були виявлені факти, коли певні особи фіксували місця попадання ракет. Вони затримані Службою безпеки України та понесуть відповідне покарання», – зазначив він.

За інформацією СБУ, Роберт Дулмерс приїхав в Україну 1 березня через міжнародний пункт пропуску Рава-Руська. Державна міграційна служба в Одеській області погодила подання СБУ щодо заборони в’їзду Роберту Дулмерсу терміном на 3 роки.

Нагадаємо, вранці 3 квітня росіяни здійснили ракетний удар по місту Одеса. Пошкоджено нафтосховище та нафтопереробний завод. Постраждалих немає.

26 березня, коли були завдані ракетні удари по Львову, західні медіа почали розповсюджувати інформацію про це ще до офіційної інформації від військової адміністрації. Зокрема, деякі польські, турецькі та американські телеканали CNN та BBC вели пряму трансляцію з місць вибухів. Журналісти крупним планом показали місця влучання ракет у Львові, а скріншоти з їхніх телесюжетів одразу потрапили у російські Telegram-канали. Тоді СБУ попередила їх про кримінальну відповідальність за такі дії.