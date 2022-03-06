Медикаменти надходять як від закордонних країн, так і від українських компаній

З початку війни до закладів охорони здоров'я у різні куточки України вже доставлено понад 400 тонн медикаментів та медичних засобів на загальну суму понад 6,5 мільйонів доларів, повідомило МОЗ.

«За 11 днів нам вдалося зібрати величезний об'єм медичних засобів. Нині ми направили їх в центральні, південні та східні регіони України, в лікарні, які найбільш дотичні до зони бойових дій і мають потребу в медикаментах», – повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

Найбільше фармацевтичної допомоги до України надійшло з Польщі, Латвії, Великої Британії та Данії, а також від міжнародних організаціїй ВООЗ та UNICEF. Фармацевтичну гуманітарну допомогу надала й німецька клініка імені Ернста фон Бергмана. До збору медикаментів активно підключилися і українські компанії.

Нині всі медикаменти вже відправлено в центральні, східні та південні регіони України, де вони будуть розподілені між закладами охорони здоров'я, що нині надають допомогу постраждалим, в зонах, які найбільше дотичні до бойових дій.

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