Олександр Аліксєєнко та Олександр Тішаєв утримували позицію 165 днів

Президент України Володимир Зеленський нагородив двох бійців 138-го окремого батальйону 115-ї окремої бригади Сил ТрО Олександра Тішаєва та Олександра Аліксєєнка, які 165 днів безперервно утримували позиції на лінії зіткнення. 3 листопада президент підписав укази про нагородження їх відзнакою «Хрест бойових заслуг».

Зазначається, що командир стрілецького взводу молодший сержант Олександр Тішаєв із літа 2024 року перебував у зоні бойових дій на Запорізькому напрямку. З того часу він керував знищенням ворога, зокрема знешкоджував дрони.

Гранатометник у званні солдата Олександр Аліксєєнко на Запорізькому напрямку перебував із вересня 2024 року. Він відбивав атаки ворожих дронів, використовуючи засоби РЕБ та стрілецьку зброю. Евакуйовував побратимів із бліндажа, куди окупанти спрямували за допомогою FPV-дронів газові боєприпаси.

У травні – жовтні 2025 року на околиці сіл Вербове, Мала Токмачка, Оріхів Запорізької області Олександр Тішаєв як старший позиції разом із Олександром Аліксєєнком перебували 165 діб на одній зі спостережних позицій. Доповідали про розвідку переднього краю, проліт дронів, спостерігали за штурмовими групами росіян та доповідали про переміщення та місце дислокації окупантів.

Як повідомили в Офісі президента, було більш ніж 30 безуспішних спроб вивести їх з позиції. Причому Олександр Аліксєєнко був поранений.

Останній бій з росіянами на цій позиції відбувся 20 жовтня. Українські воїни ліквідували трьох росіян, які намагалися вдертися на їхню позицію, після знищення російського МТ-ЛБ.

28 жовтня Олександра Тішаєва та Олександра Аліксєєнка змогли вивести з позиції завдяки сприятливим погодним умовам. Олександр Аліксєєнко попри поранення зумів пройти до точки евакуації близько 12 км. Зараз воїни перебувають на лікуванні в госпіталі.

Президент України Володимир Зеленський підписав укази про нагородження їх відзнакою «Хрест бойових заслуг». Ця відзнака створена 5 травня 2022 року. Нею нагороджують військових ЗСУ, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною. Військові, відзначені «Хрестом бойових заслуг», щомісяця отримують виплату в розмірі півтори мінімальної зарплати.