Підлітку загрожує до 10 років ув'язнення

Рідні 17-річного закарпатця, арештованого за пограбування дівчини у Мукачеві, внесли за нього 10 млн грн застави. 19-річний спільник підозрюваного залишається під вартою.

Як повідомили ZAXID.NET у прокуратурі Закарпатської області 14 серпня, після внесення застави на підлітка поклали низку обов’язків. Зокрема, він має здати свій закордонний паспорт та не відлучатися з місця проживання без дозволу слідчого, прокурора чи суду.

«Заставу внесено тільки за неповнолітнього підозрюваного. Його повнолітній спільник наразі під вартою», – зазначили правоохоронці.

Нагадаємо, 17-річний підліток та його 19-річний спільник пограбували переселенку з інвалідністю, що переїхала на Закарпаття з окупованого Донецька. Загалом грабіжники викрали у потерпілої 5100 євро та 4 тис. грн, які згодом поділили в одному із закладів Мукачева.

За матеріалами судового реєстру, підозрюваними у пограбуванні дівчини є Максим Гаврилець та Андрій Горват. За інформацією депутата Ужгородської міської ради Віталія Глаголи, останньому – 17 років і він є сином депутата Закарпатської облради від партії «Батьківщина» Георгія Горвата. За майже тиждень після пограбування Георгій Горват інцидент за участі сина не прокоментував.

10 млн грн застави внесла мати підлітка. За грабіж, вчинений за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 186 КК України), підозрюваним загрожує від 7 до 10 років ув’язнення.