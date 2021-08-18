З моменту відновлення Україною своєї державності у 1991 році українські прикордонники запобігли сотням тисяч спроб перетину державного кордону з використанням підроблених документів. Про це повідомили у Держприкордонслужбі.

«Починаючи з 1991-го фахівці паспортного контролю виявили більше 24,8 тисячі підроблених паспортів. Понад 5,4 тисячі осіб намагалися скористатися під час перетинання державного кордону чужими паспортними документами. Окрім того, прикордонники виявили більш ніж 393,27 тис. недійсних паспортів», – йдеться в повідомленні ДПСУ.

фото ДПСУ

До слова, раніше повідомлялось що прикордонники виявили підроблений сертифікат про вакцинацію від івано-франківської поліклініки. У медзакладі запевнили, що на сертифікаті стоять печатки, які знищили три роки тому.