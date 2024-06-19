Київський ТРЦ

Такі умови пропонує інвестиційний фонд Inzhur Ocean. Це не перший проєкт компанії Inzhur, вона вже виплатила понад 140 млн гривень дивідендів інвесторам. Фінансову звітність можна знайти на головній сторінці сайту.

Зараз на кону – київський ТРЦ Ocean Plaza, який минулого року конфіскували у підсанкційних російських олігархів. Цього року його виставлять на аукціон. Розповідаємо, як взяти участь у першій в історії України великій народній приватизації та отримувати прибуток з торговельного центру!

Перемога над путінськими олігархами

Держава визначилась, за яких умов готова продати націоналізований Ocean Plaza. Торги почнуться з 1,65 млрд гривень. Дати аукціону ще немає, але голова Фонду держмайна заявив, що він відбудеться вже цього року.

Ocean Plaza є одним з найбільших ТРЦ Києва. Його відкрили у 2012 році. Майже 10 років торговельний центр належав сім’ї Аркадія Ротенберга, російського олігарха, наближеного до Путіна. Прибуток ТРЦ, а це мільйони доларів щороку, спрямовували на виготовлення російської зброї.

Минулої весни Вищий антикорупційний суд Києва прийняв історичне рішення та нарешті конфіскував частку Ротенбергів, а це 66,65%, на користь держави. В лютому Фонд держмайна почав готуватись до приватизації.

Новий власник отримає «ласий шматочок». В Ocean Plaza можна знайти все – від люксових бутиків до магазинів мас-маркету. Це фактично «місто в місті», яке заповнено покупцями навіть під час повномасштабного вторгнення. У 2023 році виторг Ocean Plaza, за даними YouControl, склав понад 648 млн грн.

І цим новим власником, точніше співвласником, може стати кожен українець – за допомогою компанії Inzhur. Вона планує разом з тисячами українців накопичити 2 млрд грн, виграти аукціон, а дивіденди від орендарів ТРЦ розподіляти між всіма інвесторами.

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Прибутковий донат

Фонд Inzhur Ocean був створений заради шляхетної мети. Він надає українцям можливість об’єднатися, щоб перемогти олігархів і отримати шанс володіти великою прибутковою нерухомістю.

«Inzhur Ocean дає те, чого не отримаєш від депозиту в банку – емоцію дотичності до чогось великого», – каже засновник інвестиційної REIT-компаії Inzhur Андрій Журжій.

Крім того, інвестиція в фонд конвертується в допомогу державі. Прибуток від продажу Ocean Plaza держава обіцяє спрямувати на підтримку обороноздатності України. А зараз, ще до аукціону, фонд вкладає гроші в військові облігації (ОВДП), завдяки чому інвестори вже отримують 13-15% річних у гривні щомісяця.

Після приватизації Ocean Plaza співвласники отримуватимуть прогнозовано до 20% річних в доларах від платежів за оренду в ТРЦ. Найприємнішим пунктом умов є мінімальний вклад. Вартість одного інвестиційного сертифіката становить від 4 тис. грн, що робить проєкт справді народним. Чим більше сертифікатів ви придбаєте, тим вищим буде пасивний дохід.

Наразі фонд Inzhur Ocean залучив майже 300 млн інвестицій, а вкладники вже отримали понад 12,2 млн грн дивідендів.

Інвестиції за 20 хвилин

«Я лише початківець на цьому шляху – нещодавно купила перші сертифікати. Простота в придбанні частинки чогось великого дуже надихає. І саме легкість процесу – перевага над іншими інструментами, наприклад, самостійною покупкою акцій через біржу», – каже інвесторка Inzhur Ocean Наталія.

«Можна стати співвласником крутих обʼєктів і стати орендодавцем для улюблених магазинів і брендів», – додає інший інвестор Богдан.

Доєднатися до народної приватизації може будь-хто охочий – потрібно лишень зайти на сайт Inzhur, зареєструватися в кабінеті інвестора та купити сертифікат. Це займає до 20 хвилин. З усіма умовами можна ознайомитися на сайті, а питання поставити телефоном, у Telegram, Viber чи WhatsApp.

Придбати інвестиційний сертифікат можна і в подарунок. Для цього в InzhurREIT_bot потрібно натиснути кнопку «Купити подарунковий сертифікат». Далі обрати тип: цифровий чи фізичний, бажану кількість та оплатити за реквізитами. Цифровий варіант надійде на імейл, а фізичний – доставлять «Новою поштою».

А якщо все піде не за планом?

Якщо Inzhur Ocean програє в приватизаційному аукціоні та не отримає ТРЦ, всі гроші повернуть інвесторам протягом місяця. Або ж їх можна проінвестувати в інші фонди Inzhur. А якщо Inzhur виграє, то фонд працюватиме до 19 жовтня 2033 року. Далі його роботу або продовжать, або ж Ocean Plaza продадуть іншому інвестору за ринковою ціною. Суму від продажу розподілять між співвласниками.

А якщо в ТРЦ влучить ракета? Ситуація зі всією нерухомістю в Україні наразі однакова. Об’єкти застраховані, проте влучання ракети не є страховим випадком, тому, поки триває війна, певні ризики інвестування в нерухомість є. Але в разі пошкодження об’єкта керуюча компанія робитиме все, щоб якнайшвидше відновити роботу Ocean Plaza.

До речі, гроші можна повернути ще до початку приватизації без жодних втрат. Щоб продати свій сертифікат, потрібно просто написати в телеграм-бот InzhurREIT_bot. Кошти повернуться протягом 24 годин.

Тисячі вкладників Inzhur Ocean змагатимуться на аукціоні з найбагатшими людьми країни, щоб втілити всенародний бізнес-проєкт. Це перший прецедент в Україні, коли можливість стати співвласником столичного торговельного центру доступна всім охочим. А коли українців об’єднує велика ідея, ми здатні на все.

Що варто знати про компанію

Inzhur – перша інвестиційна REIT-компанія України, що об’єднує суспільство для купівлі та співволодіння великою прибутковою нерухомістю. Малі інвестори стають співвласниками нерухомості й отримують щомісячний прибуток від орендних виплат.

Inzhur успішно запустив шість фондів, цінні папери чотирьох із них уже розкуплені на 100%, компанія має 1,76 млрд грн активів в управлінні, 140 млн грн виплачених дивідендів і 5700+ співвласників.

Стати співвласником Ocean Plaza можна тут.