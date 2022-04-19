Жінки, які через війну змушені були покинути рідні домівки, народили у Львові понад 200 малят

Українці, які вимушено переїхали з рідних міст до Львова через війну, отримують тут прихисток і допомогу, зокрема й медичну. За цей час лікування й консультації вже отримали понад 30 тисяч українців, повідомила 19 квітня прес-служба ЛМР.

Очільниця управління охорони здоров’я Львівської міської ради Леся Кобецька повідомила, що вимушено переміщені особи (ВПО) отримують і невідкладну допомогу, і профілактичну, зокрема, і планову вакцинацію дітей. Медичну допомогу отримують усі, хто її потребує.

За час війни 1934 вимушено переміщені українці були госпіталізували до лікарень Львова (зараз на лікуванні перебуває 425 людей, інших уже виписали). За амбулаторною допомогою в поліклініки звернулися 20280 українців, з них 2383 – діти, 949 – вагітні жінки (понад 200 з них вже народили немовлят у пологових будинках міста). Мобільні бригади на пунктах реєстрації та тимчасового перебування надали допомогу 11637 людям, з них 193 – за останню добу.

Також у міських поліклініках діти отримують планові профілактичні щеплення від інфекційних недуг. Для цього батькам потрібно звернутися у найближчу поліклініку.