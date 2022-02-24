Від початку нового нападу на Україну, від ранку 24 лютого, через агресію російської армії загинули 57 українців – цивільних і військових. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко в ефірі каналу 1+1. Ще 169 українців отримали поранення.

Як повідомив радник міністра МВС Вадим Денисенко, за добу зафіксовано 393 обстріли України, зокрема і по цивільних об'єктах.

«Заяви росіян про те, що вони не стріляють по цивільних об'єктах, а тільки по військових – неправдиві. На цей момент ми вже можемо говорити, що зруйновано 6 постів і обстріляно 32 цивільні об'єкти військами РФ», – сказав Вадим Денисенко.

Росія оголосила війну Україні вночі 24 лютого – загарбники одразу ж вдарили по військових складах, аеродромах, центрах військового управління. ресурсів. Через вторгнення на усій українській території одразу оголосили воєнний стан.

Президент Володимир Зеленський віддав наказ завдавати максимальних втрат загарбникам. Офіс президента заявив, що перша серія ударів росіян зазнала невдачі – їм не вдалося зашкодити боєздатності Збройних сил України.

З початку бойового зіткнення із українськими воїнами окупанти вже втратили сім літаків, чотири вертольоти, кілька десятків одиниць броньованої техніки та близько 100 особового складу. Зокрема, під Черніговом взвод російських розвідників здався у полон. Наразі бої тривають на Київщині, Сумщині, Харківщині, Херсонщині та вздовж усієї лінії зіткнення у Донецькій і Луганській області

Хроніка вторгнення – у прямій трансляції ZAXID.NET