Правоохоронці з'ясовують обставини усіх трьох ДТП

У неділю, 17 травня, на Львівщині внаслідок ДТП загинули два мотоциклісти, ще один потрапив до реанімації. Про це повідомили у поліції Львівської області.

Одна з ДТП трапилася о 07:45 у Львові на вул. Зеленій. Водій мотоцикла Yamaha MT-07, 22-річний львів’янин, не впорався з керуванням, виїхав за межі проїзної частини та в’їхав у дерево. Від отриманих внаслідок ДТП травм мотоцикліст загинув на місці події.

Інша ДТП трапилася близько 16:30 в селі Лисовичі Стрийського району. Як попередньо встановили правоохоронці, відбулося зіткнення автомобіля ВАЗ-2109, яким керував 78-річний житель району, та мотоцикла Harley-Davidson під керуванням 44-річного мешканця Стрийського району. Від отриманих внаслідок ДТП травм мотоцикліст загинув на місці події.

За фактами цих ДТП слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Ще одна дорожньо-транспортна пригода трапилася близько 16:00 на автодорозі сполученням «Броди – Шептицький», у селі Станіславчик Золочівського району. Як попередньо встановили правоохоронці, відбулося зіткнення мотоцикла Spark, яким керував 17-річний житель району, та мікроавтобуса Renault Trafic під керуванням 62-річної мешканки Золочівського району.

За фактом цієї ДТП слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на такий самий строк.

Правоохоронці з'ясовують обставини усіх ДТП.