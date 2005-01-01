За минулі вихідні у Львові захворіли на кір двоє дітей і один дорослий

У минулі вихідні до Львівської обласної інфекційної лікарні з діагнозом – кір у стані середньої важкості госпіталізували троє пацієнтів – двоє дітей і одного дорослого. Вони проживають у різних районах Львова, між собою не спілкувалися.

«До лікарні у вихідні госпіталізували дитину, якій 1 рік і 9 місяців зі Львова, друга семирічна дитина - з Дублян. Їхній стан – середньої важкості. Мали діти щеплення чи ні зараз з’ясовуємо. Ще один 22-річний львів’янин також потрапив до лікарні у вихідні. Ні діти, ні дорослий чоловік між собою незнайомі, з працівниками «Фуджикури» також не пересікалися», - повідомила ZAXID.NET головний епідеміолог Львівщини Наталія Тімко.

Уранці 26 грудня в обласній інфекційній лікарні з кором перебувало 16 хворих. Окрім трьох пацієнтів, яких госпіталізували у вихідні, ще 13 осіб - це працівники ТзОВ «Фуджикура», яких госпіталізували раніше.

Цього року, за словами Олега Когута, на Львівщині зафіксовано чотири спалахи кору. Останній – на підприємстві «Фуджикура», де з 15 грудня до лікарень почали поступати хворі віком 18-40 років. Кількість хворих працівників підприємства зросла до 17 осіб. Окрім тих 13 хворих, які лікуються в інфекційній лікарні у Львові, ще один пацієнт перебуває в інфекційному відділенні лікарні у Пустомитах і троє – у Миколаєві.

Загалом на Львівщині кількість хворих на кір, за словами Олега Когута, вже наближається до 100. А станом на 1 грудня їх було ще 64, торік – 4. Хвороба буде поширюватися і в новому 2018 році. Причина – низький рівень вакцинації.

Кір – це дуже заразне захворювання, яке дуже швидко і легко поширюється. Якщо хвора на кір людина перебуває у приміщенні, де знаходиться 100 людей, то 90-95 з них, за словами Олега Когута, може захворіти. Єдиний надійний спосіб захисту – вакцинація. Якісна вакцина і у Львові, і в області є.