Торік до Львова відкрили рейси з Саудівської Аравії і місто відвідали тисячі туристів з цієї країни

У 2021 році Львів відвідало близько 2 млн туристів. Один іноземний турист витрачав в місті в середньому 294 євро в день. Про це ZAXID.NET розповіла в. о. начальниці управління туризму Львівської міської ради Галина Гриник.

За словами Галини Гриник, туристичні потоки з-за кордону поки ще не відновились у тому обсязі, як це було до пандемії.

«Порівняно з 2020 роком ситуація краща, адже того року були місяці дуже жорстких карантинних обмежень. На жаль, не всі охочі можуть вільно подорожувати, однак кількість вакцинованих, яка зростає в світі, не може не радувати», – розповіла Галина Гриник.

У 2021 році до Львова приїхало близько 2 млн туристів з інших міст України та з-за кордону, при цьому іноземці переважали над українцями. Це пов'язують з відкриттям нових авіарейсів, зокрема з арабських країн.

Серед іноземних туристів, які відвідали Львів у 2021 році переважали громадяни Польщі та Туреччини. Також місто відвідало чимало туристів з Саудівської Аравії, Німеччини та Білорусі. Зараз іноземний турист витрачає в середньому 294 євро за час перебування у Львові.

За словами Галини Гриник, наступного року у Львові планують прийняти більше туристів з близькосхідних країн.

«Щодо наступного року, то ми очікуємо орієнтовно 2,5 мільйонів туристів. У Львові торік збільшився номерний фонд в готелях. Очікуємо на приїзд нових туристів — з країн Перської затоки: Бахрейну, Оману. Будуть відкривати нові авіарейси з Києва та Львова», – анонсує Галина Гриник.

Додамо, що до пандемії коронавірусу у Львові місто відвідувало близько 2,2-2,5 млн туристів щорічно.