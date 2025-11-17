До п’яти років позбавлення волі загрожує 55-річному тернополянину, який напав на працівників патрульної поліції. Інцидент стався увечері 15 листопада в одному із дворів на бульварі Симона Петлюри. За повідомленням поліції, патрульні намагалися затримати чоловіка, але на допомогу йому прийшло близько 20 людей.

Про гучне затримання і масову бійку увечері в суботу, 15 листопада, повідомили в телеграм-каналі «Файний Тернопіль». За їхніми даними, правоохоронці намагалися скрутити чоловіка, а люди, які вийшли на вулицю, наполягали, щоб цього не робили.

У поліції ж зазначили, що того вечора екіпаж патрульної поліції на вулиці 15 Квітня помітив автомобіль Volkswagen Transporter, який їхав без ближнього світла фар. Патрульні вказали, що водій має зупинитися, але натомість він почав втікати дворами. 55-річний чоловік заїхав на бульвар Петлюри, вийшов з автомобіля та продовжив тікати.

«Коли його наздогнали інспектори, чоловік поводився агресивно, кричав та чинив опір. Через кілька хвилин із будинку вибігли близько 20 його знайомих. Вони почали втручатися в роботу патрульних та намагалися перешкодити затриманню», – йдеться у повідомленні.

Під час сутички тернополянин кілька разів вдарив патрульного та його напарницю. Врешті його затримали та склали кілька адмінпротоколів. Зокрема, за ст. 173 КУпАП (дрібне хуліганство), ч. 2 ст. 122 (порушення правил користування освітлювальними приладами), ч. 1 ст. 122-2 (невиконання вимоги про зупинку). Також чоловіку загрожує кримінальна відповідальність за ч. 2 ст. 345 КК України (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу). Під час перевірки правоохоронці з’ясували, що чоловік ще й порушив правила військового обліку. Загалом жителю Тернополя загрожує до п’яти років позбавлення волі за те, що він напав на правоохоронця.