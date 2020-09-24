У 31-річної ромки поліцейські вилучили закривавлений ніж

Галицький районний суд Львова визнав винною та ув’язнив на п’ять років тюрми 31-річну ромку, що з ножем напала на перехожого поблизу церкви святих Ольги і Єлизавети у Львові.

Як вказано у вироку суду, який оприлюднили 23 вересня, інцидент трапився 22 червня. Приблизно о 21:15 у сквері, що біля церкви святих Ольги і Єлизавети, між 31-річною жінкою з Виноградова, що на Закарпатті, та перехожим 45-річним львів’янином виник конфлікт, під час якого жінка кілька разів вдарила його ножем. У вироку не повідомляють, у чому була суть конфлікту. Унаслідок нападу чоловік отримав множинні колото-різані рани на грудях.

Ромку, що втекла з місця події, поліцейські затримали по гарячих слідах, у неї вилучили ніж зі слідами крові. Пораненого ж одразу госпіталізували у реанімаційне відділення. Як розповів у суді потерпілий, вони обоє перебували у стані алкогольного сп’яніння.

У вироку суду вказано, що нападниця є раніше судимою, востаннє Стрийським міськрайонним судом Львівщини у 2019 році за крадіжку, однак тоді її звільнили від відбування покарання, призначивши рік іспитового терміну. Також після затримання нападниці поліція повідомляла, що ромка перебуває у розшуку за крадіжку.

Дослідивши усі докази у цій справі, суддя Олег Юрків визнав жінку винною в умисному нанесенні тяжких тілесних ушкоджень та ув’язнив її на п’ять років тюрми. На вирок суду ще може бути подана апеляція.