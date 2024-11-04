У закарпатців вилучили техніку та арештували інше майно, вартістю 1,7 млн грн

На Закарпатті 54-річний мешканець селища Королево Берегівського району разом з 32-річним сином та 48-річним односельцем організував незаконний видобуток піщано-гравійної суміші на Тисі. Закарпатці незаконно вивезли з русла річки понад 5,6 тис. кубометрів корисних копалин. За скоєне їм загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі.

Як повідомили у поліції Закарпатської області 4 листопада, для незаконного видобутку гравію мешканці Королева використовували спецтехніку – 2 екскаватори та 4 вантажівки з самоскидами.

«Підозрювані без дозвільних документів систематично видобували піщано-гравійну суміш на прибережній захисній смузі та в руслі річки Тиса, транспортували до місць тимчасового зберігання, а згодом, за вказівками організатора, продавали. Загалом вони незаконно видобули понад 5600 кубометрів корисних копалин», – інформують правоохоронці.

У закарпатців вилучили техніку та арештували інше майно, вартістю 1,7 млн грн. Кримінальну справу передали в суд. За незаконне видобування корисних копалин загальнодержавного значення, вчинене організованою групою, їм загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі.