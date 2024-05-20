Мешканець Львівщини намагався привласнити чотири стовбури дерев

Старосамбірський районний суд визнав винним Ігоря Стецьковича у незаконній вирубці лісу й оштрафував на 25,5 тис. грн. У вироку, який опублікували у судовому реєстрі, йдеться, що обвинувачений у лютому 2024 року намагався вивезти із ландшафтного парку «Верхньодністровські Бескиди» стовбури чотирьох сосен вартістю майже 727 тис. грн.

Згідно з матеріалами справи, мешканець села Мшанець Старосамбірського району Ігор Стецькович перебував у лісі поблизу села Грозьово з 15:00 до 18:00 29 лютого. Обвинувачений на тракторі перевозив порізані стовбури чотирьох дерев об’ємом 3,6 м³. Коли він намагався виїхати з лісу, то його затримали поліцейські.

У суді Ігор Стецькович повністю визнав провину й розкаявся. Розповів, що попросив у знайомого трактор для побутових потреб. За словами обвинуваченого, він випадково знайшов чотири зрубані стовбури й вирішив забрати їх собі. Для цього чоловік трактором витягнув дерева на відкриту місцевість й розпиляв їх на колоди. Ігор Стецькович переконував суд, що не знає, хто насправді зрізав сосни.

Суддя Артем Титов визнав винним Ігоря Стецьковича в незаконній порубці дерев у заповіднику (ч. 3 ст. 246 ККУ) й оштрафував на 25,5 тис. грн. Зрізані дерева повернуть Самбірському лісовому господарству. Вирок можна оскаржити у Львівському апеляційному суді.