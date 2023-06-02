За припущеннями КМДА, росіяни обстріляли Київ з крилатих ракет Х-101

Під час нічної тривоги у Києві сили ППО збили усі 33 повітряні цілі, якими атакувала Росія. Йдеться про 15 ракет та 21 безпілотник, повідомили у п'ятницю, 2 червня, у прес-службі Генерального штабу ЗСУ.

За даними Генштабу, росіяни завдали удару по Києву крилатими ракетами Х-101/555 та дронами-камікадзе Shahed іранського виробництва. Атака відбулась під час масштабної повітряної тривоги по Україні.

«Близько 23:00 у ніч на 2 червня противник атакував Київ дронами-камікадзе Shahed-136/131. Заходили з південного напрямку, використовуючи рельєф місцевості та річище річки Дніпро. Близько 03:00 години крилаті ракети Х-101/Х-555, випущені стратегічними бомбардувальниками Ту-95мс з Каспію, уже були в повітряному просторі України. Заходили з північного напрямку, атакуючи Київ, маневрували, намагаючись ввести в оману нашу протиповітряну оборону», – повідомили у прес-службі Генштабу.

За словами начальника Київської міської адміністрації Сергія Попка, росіяни атакують Київ шостий день підряд. Обстрілювали Україну та, зокрема, Київ зі стратегічних бомбардувальників.

«За останні 6 днів рашисти завдали вже 6-го повітряного удару по місту! І кожного разу ворог змінював зброю. Після балістичних ракет переддень цього разу атака була комбінованою – дронами та крилатими ракетами одночасно. Пуски ракет були здійснені зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з району Каспію, ймовірно – крилатими ракетами типу Х-101/555», – повідомив Сергій Попко.

За даними КМДА, після роботи ППО в Дарницькому районі Києва уламки впали на проїжджу частину та загорілися, люди не постраждали. Крім того, уламки ворожої техніки впали в Подільському районі. Викликів рятувальників і медиків під час повітряної тривоги в Києві не було, заявив міський голова Віталій Кличко.

Внаслідок обстрілу Київської області постраждало двоє людей – 11-річна дитина та 68-річний чоловік. Його госпіталізували до лікарні, повідомили у прес-службі Офісу Генпрокурора.