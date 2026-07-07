В Азовському морі уразили вісім танкерів «тіньового флоту» Росії

В ніч на вівторок, 7 липня, підрозділи 414-ї окремої бригади «Птахи Мадяра» уразили в Азовському морі вісім танкерів «тіньового флоту» Росії, які перевозили паливо до окупованого Криму. Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем Роберт «Мадяр» Бровді.

За словами Бровді, під час нічної операції українські оператори безпілотників також атакували суховантаж і пором.

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Він стверджує, що всі уражені танкери перебувають під міжнародними санкціями, мають дедвейт близько 7 тис. т і були збудовані у 2006–2012 роках. Серед них він назвав судна:

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«Венера-3»,

«Санар-1»,

«Санар-17»,

«Климена»,

«Теті»,

«Алексей Саврасов»,

«Пенелопа».

Ще один танкер наразі ідентифікують.

Окрім цього, Бровді повідомив, що протягом ночі на тимчасово окупованих територіях українські сили уразили 58 законних військових цілей противника. Він також заявив про удари по енергетичній та логістичній інфраструктурі в окупованому Криму, пообіцявши оприлюднити деталі згодом.

Нагадаємо, у ніч на 5 червня оператори Сил безпілотних систем уразили п’ять вантажних суден в Азовському морі, які незаконно вивозили українську продукцію з окупованих територій.