Переправників з ухилянтами затримали у травні 2024 року на залізничній станції у Берегові

Берегівський районний суд визнав винними мешканців Дніпропетровської області Яна Костенка та Сергія Балога у незаконному переправленні ухилянтів через кордон. За скоєне обвинуваченим присудили по 5 років позбавлення волі.

Як йдеться у вироку суду, який винесли 3 грудня, у травні 2024 року Ян Костенко та Сергій Балог зустріли на орендованій квартирі у Львові трьох військовозобов’язаних чоловіків і разом з ними на потязі «Львів-Солотвино» поїхали на Закарпаття, роздаючи дорогою вказівки про незаконний перетин кордону з Угорщиною. Чоловіків затримали правоохоронці на залізничній станції у Берегові.

Під час судового засідання обвинувачені розповіли, що їхали на відпочинок у закарпатський термальний комплекс «Жайворонок», зі свідками познайомилися у тамбурі потяга і не мали наміру переправляти їх через кордон. Проте останні підтвердили суду, що Ян Костенко та Сергій Балог супроводжували їх зі Львова на Закарпаття саме з метою незаконного переправлення в ЄС.

Дослідивши всі матеріали справи, суддя Віталій Михайлишин визнав мешканців Дніпропетровської області винними у незаконному переправленні ухилянтів та призначив їм по 5 років позбавлення волі. На вирок можуть подати апеляцію.