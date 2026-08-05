Владислав Фалюш обіймає посаду заступника голови Хмельницької ОВА з 2024 року

За заступника голови Хмельницької ОВА Владислава Фалюша, якого підозрюють у схемі відкатів за укладання договорів на ремонт доріг, внесли заставу в повному обсязі – майже 5 млн грн. Про це «Суспільному» повідомила керівниця управління інформаційної політики та комунікацій Офісу генерального прокурора Мар’яна Гайовська.

Раніше Печерський районний суд Києва обрав Владиславу Фалюшу запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави.

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Нагадаємо, 3 серпня СБУ та Офіс генерального прокурора повідомили про викриття корупційної схеми, до якої, за даними слідства, були причетні заступник голови Хмельницької ОВА Владислав Фалюш, керівник Служби місцевих доріг Хмельниччини Дмитро Авраменко та директор державного дорожнього підприємства.

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За версією правоохоронців, посадовці систематично отримували 5% від вартості кожного договору на виконання дорожніх робіт. За ці гроші вони обіцяли сприяти укладанню та виконанню контрактів, виділенню бюджетного фінансування й освоєнню коштів, передбачених на ремонт доріг.

Слідство встановило, що впродовж червня та липня посадовці кількома траншами отримували гроші від керівника державного підприємства. Зокрема, 21 червня вони одержали 350 тис. грн, 30 червня – ще 400 тис. грн, а 31 липня керівник Служби місцевих доріг отримав ще 345 тис. грн. Загалом йдеться про майже 1,1 млн грн неправомірної вигоди. Усіх учасників схеми затримали.

Владиславу Фалюшу та Дмитру Авраменку повідомили про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України (одержання неправомірної вигоди службовою особою, яка займає відповідальне становище). Санкція статті передбачає до 10 років увʼязнення.

Директору державного дорожнього підприємства інкримінують ч. 3 ст. 369 КК України (надання неправомірної вигоди службовій особі, яка займає відповідальне становище). Йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

Додамо, що Владислав Фалюш народився 31 березня 1989 року. Закінчив Придніпровську державну академію будівництва та архітектури, а також здобув юридичну освіту в Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого та ступінь магістра з публічного управління в Хмельницькому університеті управління та права імені Юзькова.

Працював у дорожньо-будівельній галузі, зокрема був директором державної установи «Служба місцевих доріг Хмельниччини». Із вересня 2024 року обіймає посаду заступника голови Хмельницької обласної військової адміністрації.