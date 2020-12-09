Після крадіжки Василь Думич підпалив картонні коробки в приміщенні магазину та спричинив пожежу

Перемишлянський районний суд Львівщини визнав винним та ув’язнив на шість років тюрми 26-річного Василя Думича, що спершу обікрав, а потім спали єдиний магазин у селі під Львовом.

Як вказано у вироку суду, вночі 25 травня місцевий мешканець Василь Думич розбив вікно у продовольчому магазині у селі Вовків, що неподалік Львова. Злодій вкрав 5 тис. грн з каси магазину, а також сигарети різних марок, горілку, вино та каву на понад 7 тис. грн.

26-річний чоловік спалив єдиний магазин, що був у цьому селі

Після цього Василь Думич підпалив картонні коробки в приміщенні магазину та спричинив пожежу. Як уточнила прокуратура Львівщини, 26-річний чоловік спалив єдиний магазин, що був у цьому селі.

У судовому вироку вказано, що Василь Думич протягом березня-травня вчинив ще три крадіжки. Він обікрав недіючий бар у сусідньому селі на 27 тис. грн, вкрав інструменти з гаража у селі Вовків, а також вкрав 15 тис. грн у своєї знайомої. Василь Думич є неодноразово судимий за крадіжки.

Дослідивши матеріали справи, суддя Олександра Гуняк визнала чоловіка винним у крадіжці та знищенні чужого майна, призначивши шість років тюрми. На вирок ще може бути подана апеляція.