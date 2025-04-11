Іван Гумен уклав з прокурором угоду про визнання винуватості

Великоберезнянський районний суд визнав місцевого мешканця Івана Гумена винним у колабораційній діяльності. За публічну підтримку РФ та заклик вбивати українців закарпатця на 10 років позбавили права займати посади в держорганах та органах місцевого самоврядування.

Як йдеться у вироку суду, який винесли 27 березня, інцидент стався у травні 2022 року в приміщенні Ставненської сільської ради. Під час розмови з інспектором з військового обліку Волосянківського старостинського округу Іван Гумен сказав, що служив у радянській армії, а «української армії як такої та військкомату не існує, а тому українців треба убивати».

«Обвинувачений публічно заперечував здійснення збройної агресії проти України, висловив повну підтримку дій агресора та публічно закликав до підтримки рішень дій держави-агресора», – йдеться у вироку.

27 березня Іван Гумен уклав з прокурором угоду про визнання винуватості. Як наслідок, суддя Вікторія Зизич визнала закарпатця винним у колабораційній діяльності і на 10 років позбавила права займати посади в державних органах та органах місцевого самоврядування. На вирок можуть подати апеляцію.