19-річний хуліган погрожував пістолетом у центрі Львова

Личаківський районний суд Львова обрав запобіжні заходи двом уродженцям Дніпропетровщини, віком 19 та 20 років, які пізно ввечері 4 жовтня на вул. Шолом-Алейхема в центрі Львова побили перехожого та погрожували пістолетом. Одному нападнику суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у розмірі 266 тис. грн, іншому – особисте зобов’язання.

За матеріалами справи, 4 жовтня цього року близько 22:00 на вул. Шолом-Алейхема, 6 двоє нападників безпричинно вчинили бійку з перехожим 31-річним львів’янином – повалили його на землю, побили руками та ногами, після чого один із хуліганів погрожував потерпілому пістолетом.

У результаті потерпілий отримав численні синці на тілі, підшкірні крововиливи та садна. Експерти кваліфікували тілесні ушкодження як легкі.

Молодший із нападників, який, за даними слідства, погрожував людям зброєю, намагався переховуватися від правоохоронців. Наступного дня після сутички поліцейські затримали його на території Закарпатської області.

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Обом нападникам повідомили про підозри в хуліганстві (ч. 2 та ч. 4 ст. 296 ККУ). Вони свою вину у вчиненому визнали.

Суд обрав 19-річному нападнику запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у розмірі 266 тис. грн. А його 20-річному спільнику запобіжний захід – особисте зобов’язання.