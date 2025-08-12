Ігор Стецівка розповідав, що йому роками погрожують через «журналістську роботу»

Дрогобицький міський суд визнав винним 46-річного місцевого мешканця Андрія Щ. у перешкоджанні професійної діяльності журналістові та погрозам і призначив рік позбавлення волі. Крім цього, він має сплатити 3,4 тис. грн штрафу та 255 тис. грн моральної та матеріальної компенсації. Пресслужба прокуратури Львівської області у вівторок, 12 серпня, повідомила, що обвинувачений у 2021 році погрожував побиттям та вбивством Ігорю Стецівці, який називає себе журналістом маловідомої газети «Вибір – правозахисник Львівщини». Також про вирок повідомив Офіс генерального прокурора.

«Чоловік залякував медійника, вимагаючи припинити збирати інформацію щодо його брата – працівника патрульної поліції. Журналіст у межах своїх професійних обов’язків виконував редакційне завдання: збирав інформацію щодо дотримання працівниками поліції чинного законодавства при патрулюванні в районі одного з автошляхів Дрогобицького району», – повідомили у прокуратурі.

В опублікованому в судовому реєстрі вироку йдеться, що обвинувачений зараз служить у Держприкордонслужбі. Суд встановив, що він 10 серпня 2021 року зупинив авто, в якому перебував журналіст, й почав погрожувати через розслідування Ігоря Стецівки про свого брата, який працює у патрульній поліції.

«За то, що ти зачепив мого брата, до тебе та по твоїй родині будуть їздити "блатні" і тобі відірвуть голову… Чекай гостей, я слова на вітер не кидаю», – цитує суд слова обвинуваченого.

У суді Стецівка розповів, що у 2021 році досліджував декларування доходів поліцейських та знаходив порушення щодо пасажирських перевезень від ПП «Транс-екіпаж». За його словами, у декларації брата обвинуваченого були суттєві розбіжності з наявними доходами. Стецівка сказав, що брат поліцейського дізнався про розслідування, то поширив про нього у соцмережах компрометувальні матеріали.

Обвинувачений Андрій Щ. не визнав провину й заявив, що ніколи не погрожував заявникові. Зазначив, що конфлікт почався через спільну знайому. За словами Андрія Щ., він познайомився з Ігорем Стецівкою у 2021 році, коли просив його допомогти отримати церковне розлучення. Крім цього, Стецівка допомагав йому боротися з алкогольною залежністю.

«Разом їздили по церквах, у цей період потерпілий обіцяв виготовити йому журналістське посвідчення, навіть робив фото… [Обвинувачений] Не знав, що потерпілий є журналістом, і про те, що виконує журналістське доручення, йому відомо не було», – розповідає суд позицію обвинуваченого.

Ігор Стецівка отримав журналістське посвідчення відповідно до наказу Львівської обласної організації «Партія захисників Вітчизни» за 2012 рік (з 2015 року Стецівка очолює цю організацію). Додамо, що газета «Вибір» не має своїх сторінок в інтернеті. Крім цього, в інтернеті немає і публікацій Ігоря Стецівки.

Згідно з судовим реєстром, Ігор Стецівка є кореспондентом газети «Вибір – правозахисник Львівщини» та першим заступником голови ГО «Вибір». І газету, і громадську організацію очолює юрист та колишній міліціонер, 72-річний Павло Барнацький. Саме Барнацький представляв інтереси Стецівки у суді. Юрист неодноразово безуспішно намагався стати депутатом Верховної Ради та Львівської обласної ради.

Суддя Зоряна Павлів визнала винним Андрія Щ. у перешкоджанні законній професійній діяльності та погрозі журналісту (ч. 2 ст. 171, ч. 1 ст. 345-1 КК України) й ув'язнив його на один рік. Засуджений має сплатити 3,4 тис. грн штрафу, 55 тис. грн матеріальної та 200 тис. грн моральної шкоди. Крім цього, він має сплатити майже 10 тис. грн за судові експертизи. Вирок можна оскаржити в апеляції.

Додамо, що Павло Барнацький та Ігор Стецівка у 2019 році організували у львівському пресклубі конференцію, під час якої розповідали, що з 2015 року зазнають утисків та погроз. Зокрема, з боку дрогобицької поліції. Барнацький переконував, що газета «Вибір» публікує резонансні статті. Він сказав, що станом на 2019 рік вийшло 6 млн примірників «Вибору».

Разом зі Стецівкою та Барнацьким про погрози через «журналістську діяльність» розповідав Віктор Палас. ZAXID.NET 2020 року писав, що Палас належить до псевдожурналістської організації Stop корупції й разом з Андрієм Туркою влаштовував провокації у львівських лікарнях під час пандемії коронавірусу. Крім цього, у своїх соцмережах Палас підтримував псевдоактивіста Остапа Стахіва та публікував з ним фото.

Нагадаємо, що у липні 2024 року НАБУ та САП поновили розслідування проти міського голови Львова Андрія Садового та начальника управління земельних ресурсів Сергія Коровайника через продаж землі під індустріальний парк у Рясному. Скаргу до суду подав Павло Барнацький. Він посилався на факти, викладені в статті з газети «Вибір – правозахисник Львівщини». Зараз публікацію, автором якої вказаний вигаданий автор Іван Допитливий, видалили.