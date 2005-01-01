За правопорядком на Різдво в Україні стежитимуть 25 тисяч поліцейських і нацгвардійців

СуспільствоЯ.І., сьогодні, 18:00200

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Близько 25 тисяч правоохоронців забезпечуватимуть безпеку в Україні у ніч на Різдво. Про це сьогодні, 6 січня, повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий під час наради з керівниками Національної поліції та Нацгвардії.

За його словами, попередньо участь у святкових богослужіннях у різдвяну ніч візьмуть майже 5 мільйонів громадян.

«Публічну безпеку біля храмів будуть забезпечувати більше 18 тисяч працівників Національної поліції та Національної гвардії. Ще близько 7 тисяч правоохоронців будуть задіяні до охорони громадського порядку на вулицях міст, вони патрулюватимуть населені пункти та автошляхи», - зазначив перший заступник міністра внутрішніх справ.

Сергій Яровий наголосив, що основним завданням правоохоронців залишаються превентивні заходи по недопущенню правопорушень та запобіганню нещасним випадкам та надзвичайним ситуаціям.

«Напередодні поліцейські обстежили всі культові споруди на наявність вибухонебезпечних предметів та перевірили рівень дотримання пожежної безпеки», - додав він.

В ніч з 6 на 7 січня майже у 14 тисячах культових споруд по всій країні заплановані богослужіння. За наявною інформацією, найбільш масові заходи відбудуться у Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській та Дніпропетровській областях.

Нагадаємо, раніше заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий наголосив на необхідності максимально задіяти весь особовий склад працівників системи МВС задля забезпечення безпеки під час святкування Різдва.

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