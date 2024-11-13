У Володимирському районі податківці виявили факт продажу пального без ліцензії

Співробітники Державної податкової служби виявили у Володимирському районі фермерське господарство, власник якого продавав пальне у роздріб без ліцензії. За це підприємця оштрафували на 1,3 млн грн, повідомили 13 листопада у ГУ ДПС Волинської області.

Працівники управління контролю за підакцизними товарами зʼясували, що власник фермерського господарства не лише продавав та зберігав пальне без наявності відповідних ліцензій, але й не зареєстрований платником акцизного податку.

«За допущені порушення до суб’єкта господарювання буде застосовано штрафні фінансові санкції на суму понад 1,3 млн грн», – зазначили у податковій службі.

У Головному управлінні ДПС у Волинській області наголошують: якщо ви володієте інформацією про реалізацію, зберігання пального та фальсифікованих алкогольних напоїв і тютюнових виробів, немаркованих марками акцизного податку встановленого зразка, чи торгівлю пальним, алкогольними напоями та тютюновими виробами без наявності ліцензій, варто повідомити про це за номером (0332) 777-152.