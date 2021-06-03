Власники ресторану «Вежа» самовільно добудували одноповерхове приміщення та димар

Львівська міськрада перемогла у справах щодо накладення штрафів на порушників, які провели самовільні роботи у будинку на вул. Івана Франка, 90 та в ресторані «Вежа» у Стрийському парку. Про це у четвер, 3 червня, повідомила керівниця управління охорони історичного середовища Лілія Онищенко. Рішення про накладення штрафу в розмірі 170 тис. грн адміністративна комісія прийняла ще минулоріч.

«Дві перемоги в судах. Апеляцію по самовільних роботах на вул. Франка, 90, які виконувало ТзОВ «ТУТА НОТА» ми виграли, припис і штраф законні! Це рішення Апеляційного адміністративного суду. І друга: Львівський окружний адміністративний суд залишив в силі постанову про штраф за самовільні роботи на будівлі вежі в Стрийському парку», – написала Лілія Онищенко.

На засіданні щодо будівлі на вул. Івана Франка головував суддя Апеляційного адміністративного суду Ігор Запотічний. Рішення щодо ресторану «Вежа» ухвалене суддею Львівського окружного адміністративного суду Уляною Братичак.

Нагадаємо, як повідомляв ZAXID.NET, у серпні 2020 року адміністративна комісія Львівської міськради оштрафувала ТзОВ «Тута-Нота» через вибиті замість вікна двері на першому поверсі пам’ятки архітектури місцевого значення на вул. Івана Франка, 90. Засновником та керівником фірми є Роман Андрієвський, а колишньою керівницею цієї фірми є родичка фігурантки масштабної афери з розкрадання комунального майна Ірина Малькова.

Друга справа стосується самовільних робіт, які були проведені на будівлі вежі в Стрийському парку. У травні минулого року адміністративна комісія Львівської міськради наклала штраф на власників ресторану «Вежа» за незаконну добудову та димар. Зазначимо, що приміщення ресторану належить фігурантці масштабної афери з розкрадання комунального майна Ірині Сандул, а також львів'янам Олегу Гоцку та Оксані Філянській, а керівницею ресторану є родичка ще однієї фігурантки «Афери століття» Ірина Малькова. Вони без жодних дозволів прибудували до ресторану одноповерхове приміщення та димар.

Ресторан «Вежа» розташований у водонапірній вежі у Стрийському парку. Це один із об'єктів Галицької крайової виставки, яка відбулася у 1894 році. У 1976 році у ній відкрили кафе. З 2017 року у вежі також працює ресторан «Вежа». У 2017 році водонапірну вежу внесли до Державного реєстру нерухомих пам’яток України.

Що стосується будинку на вул. Івана Франка, 90, то він збудований ще у 1910 році. Це пам'ятка архітектури у стилі сецесії. Колони та балкони прикрашені оригінальними декораціями у вигляді слонів були в аварійному стані. У 2018 році місто відреставрувало п'ять балконів із консолями у вигляді слонів.