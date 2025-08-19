Жінка на митниці надала польський паспорт, замість українського

На українсько-польському кордоні оштрафували українку на суму 3400 грн за спробу перетнути кордон за польським паспортом. Про це йдеться у постанові Старосамбірського районного суду, прилюдненій у судовому реєстрі 15 серпня.

Олександра Яцина зазначила, що раніше вже виїжджала за польським громадянством, проте законодавство України забороняє наявність інших паспортів, окрім державного.

Інцидент стався 25 липня 2025 року в пункті пропуску «Смільниця – Кросценко». Під час митного контролю, жінка предʼявила паспорт Польщі, проте прикордонники виявили, що Олександра Яцина також є і громадянкою України.

У свою чергу Олександра Яцина визнала, що порушила закон, і додала, що раніше проблем із перетином кордону за польським паспортом не виникало.

Суд постановив накласти на жінку штраф у розмірі 3 400 грн. Постанову можна оскаржити в апеляції.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський ініціював прийняття законопроєкту про множинне громадянство. 18 червня Верховна Рада ухвалила цей законопроєкт, а через місяць, 15 липня, президент підписав закон. Проте він вступить в силу через пів року опісля підписання – у січні 2026 року.