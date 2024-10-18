Михайла Пиринця затримали під час отримання для продажу 600 г амфетаміну

Мукачівський міськрайонний суд визнав винним місцевого мешканця Михайла Пиринця у незаконній закупівлі і зберіганні з метою продажу психотропів в особливо великих розмірах. 20-річному наркоторговцю присудили 9 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Як повідомили у Закарпатській обласній прокуратурі 18 жовтня, обвинувачений був причетним до схеми розповсюдження наркотиків серед жителів Мукачева та району. Психотропи він одержував від постачальника, який залишав йому «закладки» з оптовими партіями наркотиків і надсилав координати в мережі Telegram.

«Чоловік фасував психотропні речовини на менші дози для збуту вроздріб. За це мав отримувати відсоток від виручених коштів», – інформують правоохоронці.

Як інформував ZAXID.NET, Михайла Пиринця затримали у червні під час отримання чергової партії наркотиків для збуту – 600 г амфетаміну. Під час обшуків у нього знайшли 445 пакетиків із амфетаміном, PVP та мефедроном, електронні ваги, ложки для фасування, а у мобільному телефоні – листування з потенційними покупцями.

Мукачівський міськрайонний суд визнав 20-річного уродженця Червеньова винним у закупівлі і зберіганні з метою збуту наркотиків в особливо великих розмірах і призначив йому 9 років ув’язнення з конфіскацією майна. На вирок можуть подати апеляцію.