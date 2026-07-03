Такі розваги дітей часто закінчуються реанімацією

До Центру дитячої медицини (лікарня «Охматдит) за три дні (минулої п’ятниці і у вихідні) з різного роду травмами звернулося 60 дітей, 20 з них довелося госпіталізувати. 16-річний підліток у реанімації. Діти отримали травми під час їзди на електросамокатах, велосипедах та мотоциклах.

З тих 20 дітей, яких госпіталізували, 10 перебувають у хірургічному відділенні, 9 – у травматологічному і 16-річний підліток у реанімації. Він переніс 6-годинну операцію. У хлопця черепно-мозкова травма, травматичний перелом-вивих стегнової кістки, багатоуламкові переломи кісток гомілки. Попереду на нього чекають ще щонайменше дві операції та тривала реабілітація, повідомили у Центрі.

Решта дітей отримали допомогу амбулаторно. За словами лікарів, більшість дітей, які отримали важкі травми, керували транспортом без посвідчення водія (там, де воно є обов'язковим) і були без повноцінного захисного спорядження. Лише близько 20% травмованих дітей були у шоломах. Захист рук, колін, ліктів та спини використовували одиниці.

Особливе занепокоєння лікарів викликають електросамокати. Кількість травм, отриманих під час їзди на електросамокатах, у порівнянні з минулим роком, зросла на 50%. Електросамокат може розвивати швидкість 30–50 км/год. При падінні або зіткненні цього достатньо, щоб отримати тяжкі травми голови, хребта, внутрішніх органів та кінцівок.

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Лікарі просять батьків не дозволяти дітям керувати транспортними засобами без відповідних навичок та знань Правил дорожнього руху, обов'язково використовувати захисний шолом, а також наколінники, налокітники, захист хребта, пояснити їм про небезпеку перевищення швидкості та виїзду на проїжджу частину. Така профілактична робота, вважають лікарі, допоможе вберегти їх від травм, місяців лікування та складної реабілітації.