Масова бійка на Рівненщині завершилась трагедією

Дубенський міськрайонний суд виніс вирок 21-річному Максиму Бичку, який під час масової бійки завдав важких травм 33-річному рівнянину. Попри реанімацію, врятувати потерпілого не вдалося – він помер у «швидкій». За скоєне обвинуваченому призначили 7,5 років позбавлення волі. Крім того, Максим Бичок зобовʼязаний заплатити матері загиблого 150 тис. грн моральної компенсації.

Як йдеться у вироку від 5 грудня, інцидент стався ввечері 24 серпня 2024 року поблизу готелю в місті Дубно. Між двома компаніями виникла бійка, під час якої 21-річний Максим Бичок ударив декілька разів пістолетом по голові 33-річного рівнянина. Останній впав на бруківку, після чого не приходив до тями. На місце події викликали «швидку», проте медики лише констатували смерть потерпілого.

У суді Максим Бичок визнав свою вину та розкаявся. Він розповів, що ввечері 24 серпня 2024 року повертався зі своїм товаришем до готелю, в якому тимчасово проживав. За словами обвинуваченого, в його друга-військовослужбовця виник словесний конфлікт із невідомим, тому той віддав Максиму свій пістолет і відійшов у бік зʼясовувати стосунки. Коли ж почалася шарпанина, обвинувачений втрутився. Потерпілий нібито вдарив його в обличчя, після чого Максим Бичок дістав пістолет і у відповідь вдарив останнього кілька разів по голові. Обвинувачений зазначив, що щиро розкаюється, неодноразово просив вибачення у матері потерпілого, планує стати військовослужбовцем і розрахуватись з жінкою, оскільки він сирота і наразі грошей на компенсацію завданих збитків не має.

Мати загиблого розповіла, що у день трагедії її молодший син поїхав у готель до старшого брата на святкування. Близько 23:00 їй подзвонив слідчий, який повідомив про смертельну бійку. За словами жінки, за неповний місяць вона втратила одразу двох синів, оскільки старший не пережив втрати і 12 вересня його серце зупинилося. Щодо міри покарання покладається на розсуд суду.

Суддя Олександра Жуковська визнала Максима Бичка винним за ч.2 ст.121 ККУ (умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого) й призначила 7,5 років позбавлення волі. Крім того, обвинувачений має заплатити матері загиблого 150 тис. грн. рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.