Зупинка на вулиці Виговського, 69 у Львові

Залізничний районний суд Львова визнав винним Андрія Луку у вбивстві з необережності. Інцидент стався вночі 28 червня 2021 року на зупинці громадського транспорту, що на вулиці Виговського, 69. Під час конфлікту обвинувачений штовхнув 25-річного чоловіка, який впав на бруківку й отримав смертельні травми. Засуджений має сплатити 500 тис. грн моральної та майже 39 тис. грн матеріальної шкоди сестрі вбитого чоловіка. Справу розглядала суддя Галина Пилип'юк.

У матеріалах справи йдеться, що напередодні конфлікту обвинувачений відпочивав у кафе разом з потерпілим та ще одним чоловіком. До них приєдналися двоє жінок, які сиділи за сусіднім столом, та ще один знайомий. Компанія вживала алкоголь і коли вони вийшли з кафе на зупинку, почали штовхатися. Під чай бійки обвинувачений штовхнув в шию 25-річного чоловіка, після чого той втратив рівновагу й впав на бруківку. Потерпілого госпіталізували до лікарні, де він 1 липня помер від отриманих травм. Адвокат обвинуваченого наполягав, що його підзахисний оборонявся. Андрій Лука не визнав свою провину.

Потерпілою у суді виступила сестра загиблого, яка розповіла, що брат допомагав їй виховувати та утримувати дітей. За її словами, також у них залишилася мама, яка важко переживає втрату.

У суді допитали свідків, які підтвердили, що бачили як обвинувачений штовхнув чоловіка. Зокрема, очевидцем був охоронець ринку «Південний».

«Охоронець стояв на протилежному боці та почув шум. Це була компанія чоловіків та жінок, між ними був якийсь конфлікт. Протягом 10 хвилин вони шарпались. Потерпілий був п'яним. Відстань між обвинуваченим та потерпілим була приблизно 1,5 метра. Обвинувачений підійшов до потерпілого та вдарив в сторону обличчя, як "хук боксера". Після удару потерпілий упав. Було чутно звук, як він вдарився головою об бетон. Для потерпілого цей удар був несподіваний, оскільки, коли він завдавав удар, шарпанини між ними не було… Також додав, що потерпілий на обвинуваченого не замахувався», – йдеться у матеріалах справи.

Суд визнав винним Андрія Луку у вбивстві з необережності та призначив йому 4 роки позбавлення волі. Обвинувачений сплатить сестрі загиблого 500 тис. грн моральної та майже 39 тис. грн матеріальної шкоди. Крім цього, Андрій Лука виплатить понад 8 тис. грн за судові витрати. Вирок можна оскаржити у Львівському апеляційному суді.