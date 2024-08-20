Летичівський районний суд виніс вирок 33-річному Сергію Маринюку за незаконний вилов риби у нерестовий період, чим він завдав збитків довкіллю на понад 793 тис. грн. За скоєне обвинуваченому призначили три роки обмеження волі.

Як йдеться у вироку від 13 серпня, злочин стався вранці 4 червня 2022 року на Щедрівському водосховищі річки Південний Буг неподалік смт Летичів Хмельницького району. Попри законодавчу заборону, обвинувачений закинув у водойму чотири сітки, й витягнув близько 500 рибин на загальну суму 793 832 грн.

У суді Сергій Маринюк свою вину не визнав. Він розповів, що 4 черпня 2022 року прийшов робити кладку для подальшого вилову риби за допомогою вудочок. За словами обвинуваченого, він почав виривати очерет, щоб звільнити місце, проте повернувся до машини за ножем. Тоді ж нібито підійшли працівники поліції, які звинуватили його у незаконній риболовлі.

Суддя Анатолій Лазаренко визнав Сергія Маринюка винним за ч.2 ст. 249 ККУ (незаконне зайняття рибним промислом, вчинене раніше судимою за цією статтею особою) й призначив три роки обмеження волі. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.