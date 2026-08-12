Русло засипали земелю, щоб зробити переправу між Тернопільщиною і Прикарпаттям

Державна екологічна інспекція в Тернопільській області обрахувала суму збитків за засипане русло річки Золота Липа біля села Бобрівники на межі Тернопільської та Івано-Франківської областей. За даними екоінспекторів, завдана шкода довкіллю за зняття верхнього шару ґрунту становить 1374 грн. Також правоохоронці порушили два кримінальні провадження.

Земляну переправу через річку виявили місцеві мешканці на початку серпня, вони викликали екологів та правоохоронців. За словами жителів, річку засипали люди із сусіднього села на території Прикарпаття. Завдяки штучній переправі вони тепер можуть швидко дістатися до своїх паїв та городів у сусідній області, не об’їжджаючи понад 20 км по асфальтованій дорозі.

У коментарі ZAXID.NET в екоінспекції Тернопільщини повідомили, що вже підрахували завдані довкіллю збитки. У межах області вони становлять 1374 грн: за зняття верхнього родючого шару ґрунту.

«Це старе русло, там протікає маленький потічок, вода застоюється. Тому і збитки невеликі, адже йдеться лише про пошкодження землі. Ми скерували до поліції прохання про відкриття кримінального провадження за фактом заволодіння поверхневим шаром ґрунту», – розповів головний спеціаліст Держекоінспекції Тернопільщини Василь Дуда.

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Хто саме повинен компенсувати завдану довкіллю шкоду, будуть з’ясовувати правоохоронці. Збитки з боку Івано-Франківської області має обраховувати екоінспекція Прикарпаття.

У прокуратурі Тернопільщини ZAXID.NET розповіли, що 4 серпня, одразу після скарги мешканців села Бобрівники, зобов’язали поліцію порушити кримінальне провадження за ч. 1 ст. 242 КК України (порушення правил охорони вод). Санкція статті передбачає штраф до 85 тис. грн або обмеження волі до 5 років.

Після звернення Держекоінспекції Тернопільщини правоохоронці також відкрити ще одне кримінальне провадження – за ч. 2 ст. 239 КК України (забруднення або псування земель). Порушникам загрожує обмеження або позбавлення волі до 5 років. Наразі триває розслідування. Держекоінспекцію області мають залучити до повторного проведення експертиз.

Додамо, що річка Золота Липа є притокою Дністра. За словами екологів, подібне втручання може призвести до порушення природного потоку води, погіршення стану прибережної екосистеми та знищення місць існування риби та інших водних організмів.