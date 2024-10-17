Людмилі Несух загрожує до 8 років ув’язнення

Ректорка приватного Східно-європейського слов’янського університету Людмила Несух, колишній проректор вишу Степан Селменський та працівник військової служби правопорядку вийшли із СІЗО. За них внесли близько трьох мільйонів гривень застави.

Як повідомили джерела ZAXID.NET у правоохоронних органах, за Людмилу Несух внесли 1,2 млн грн застави, ще по 900 тис. грн внесли за колишнього проректора та причетного до схеми військовослужбовця.

Нагадаємо, ректорка Східно-європейського слов’янського університету, разом з експроректором та працівником ВСП організували на Закарпатті схему фіктивного навчання військовозобов’язаних чоловіків. Статус «здобувача освіти» з відстрочкою від мобілізації коштував ухилянтам близько 1,5 євро.

Схемою встигли скористатися понад 200 чоловіків. Під час обшуків у ректорки Людмили Несух та її спільників знайшли 4,5 млн грн готівкою. За скоєне їм загрожує до 8 років ув’язнення.