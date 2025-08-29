Церква не підтримує подібні забобони, проте вказує на інші духовні обмеження

29 серпня християни вшановують пам’ять пророка Івана Хрестителя, який загинув мученицькою смертю. Це день скорботи, молитов і духовного зосередження, тому з давніх-давен його супроводжують особливі заборони. Частина з них має народне походження, інші – ґрунтуються на християнській етиці. Що не варто робити у цей день, пише УНІАН.

У народній традиції існувала прикмета: в цей день не можна робити нічого, що нагадує відсікання голови. Саме тому уникали роботи з ножами, не різали хліб, а ламали його руками. Також побутувало повір’я, що 29 серпня слід утриматися від нарізання капусти, томатів та інших круглих овочів і фруктів, їх пов’язували з образом голови.

Церква не підтримує подібні забобони, проте вказує на інші духовні обмеження, які мають справжній сенс. У день Усікновення голови Івана Хрестителя вірянам радять уникати:

сварок і конфліктів у родині;

лайки, особливо нецензурної;

надмірного вживання алкоголю;

заздрості, злопам’ятства та поганих побажань іншим.

Священники закликають провести цей день у спокої та молитві, а за можливості дотриматися посту, якщо дозволяє стан здоров’я. Вважається, що стриманість у словах, думках і вчинках цього дня – найкраща форма вшанування пам’яті святого пророка.