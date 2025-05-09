Українці активно використовують штучний інтелект (ШІ) не лише для розваг, а й для роботи та навчання. Не виключенням є й школярі. «Освіторія» провела форум, під час якого освітяни долучились до дискусії про ШІ та розповіли, як зробити штучний інтелект корисним для навчання, а не списування.

На думку очільниці ІТ-відділу Новопечерської школи Тетяни Ткаченко, заборонити дітям користуватись ШІ не вдасться, адже навіть попри обмеження школярі все одно будуть ним користуватись, тому краще пояснити їм, як він працює.

«Якщо ми думаємо, що діти не використовують штучний інтелект, отже, вони вміло це приховують. І тому, коли ChatGPT став доступним в Україні, я пішла до наших 5-класників в Unique School. Ми взяли доступні нейромережі та стали вивчати їх функціонально методом проб та помилок. Я зрозуміла тоді, що ШІ для дітей – це здатність комбінувати свій досвід, знання з різних галузей у певний продукт. Дуже важливо пояснювати дітям, як працює ШІ, який має вплив на освіту та світ», – вважає Яніна Хіжінська, директорка Unique Hub, викладачка ШІ в КШДУ.

Часто школярі використовують ШІ через значне навантаження, страх низьких оцінок та бажання показувати найкращі результати. Досліджень впливу ШІ на учнів ще досить мало, але вони показують, що постійне використання штучного інтелекту призводить до зниження академічної успішності, марного використання часу та навіть до втрати пам’яті.

Цифрові технології давно стали невіддільною частиною нашого життя. Вони всюди: на роботі, вдома та у навчанні. Унікальні можливості для здобуття освіти з їхньою допомогою пропонує і дистанційна школа «Оптіма». Завдяки інноваційним підходам та висококваліфікованим педагогам навчання стає цікавим та результативним, а учні мають змогу опановувати знання у власному темпі.

Заступник директора та викладач Ukrainian Global School Максим Рутковський розповів, що дав домашнє завдання учням сьомого класу – написати есе з англійської мови. Коли усі учні виконали його ідеально, то вчитель поставив усім 12 балів.

Есе на нову тему учні написали теж ідеально, але Максим Рутковський пообіцяв перевірити його пізніше. Тим часом на уроці учні мали за 20 хвилин написати есе на схожу тему, але ніхто не зміг впоратись із завданням на такому рівні. Вони отримали двійки та зрозуміли, що використовувати ШІ для написання ідеальних есе не варто.

«ChatGPT діти можуть використовувати таким чином, щоб він не робив щось замість них. Наприклад, ми вивчали описові прикметники. Я згенерував у ШІ картинку і дав учням завдання, щоб вони створили зображення, максимально схоже на моє. Діти вже вміли писати промпти англійською, але цього разу їм потрібно було ще й використати прикметники, які ми вивчили», – ділиться досвідом Максим Рутковський.

На думку Яніни Хіжінської учням варто давати ШІ-резистентні завдання, тобто такі, які важко виконати, скопіювавши результат із ChatGPT. Такі завдання можуть включати персональний досвід дитини, вони розвивають логічне мислення, вчать дитину аргументації, а не просто механічного копіювання.

Раніше ZAXID.NET розповідав про успішні приклади використання підлітками штучного інтелекту. Під час хакатону Teens in AI школярі презентували проєкти із застосуванням ШІ, які можуть допомогти долати глобальні проблеми – спростовувати міфи про медицину, боротися з гендерними стереотипами та робити навчання доступним і цікавим для кожного.