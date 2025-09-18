Полин рекомендується висаджувати вздовж меж городу або ділянки

Сучасний ринок пропонує безліч засобів для боротьби з гризунами: від різноманітних пасток до отруйних речовин. Однак більшість з них є не лише негуманними, а й шкідливими для навколишнього середовища. Тому все більше людей надають перевагу екологічно безпечним методам. Одним із таких природних рішень є висаджування певних рослин, які відлякують небажаних «гостей». Серед найефективніших – звичайний полин. Як це працює, пишуть UA.Новини.

Як правильно використати полин проти шкідників

Полин рекомендується висаджувати вздовж меж городу або ділянки. Це необхідно для того, щоб його гіркота не вплинула на смакові властивості рослин, які ростуть поруч. Такий природний бар’єр допоможе захистити врожай без шкоди для його якості.

Якщо ви прагнете позбутися гризунів у місцях зберігання овочів, достатньо розкласти гілки полину у сховищі, де знаходиться зібраний урожай: картопля, буряк, цибуля та інші культури. Стійкий аромат і гіркий смак полину є надзвичайно неприємними для гризунів. Його уникають не лише миші, але й пацюки, особливо ті, що останніми роками виявляють надзвичайну здатність пристосовуватися до різноманітних хімічних засобів.

Окрім того, полин відіграє важливу роль у зимовому захисті виноградників. Якщо накривати виноград на зиму гілками цієї рослини, це значно зменшує ризик того, що миші пошкодять лозу в холодну пору.