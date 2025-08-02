Вікторія Рощина загинула у жовтні 2024 року

Президент Володимир Зеленський нагородив орденом Свободи журналістку Вікторію Рощину, яка загинула у російському полоні в жовтні 2024 року. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у суботу, 2 серпня.

«У жовтні 2024 року ми дізналися про важку й несправедливу втрату: в російському полоні загинула українська журналістка Вікторія Рощина. Вона вже була в списках на обмін. Росія зобов’язувалася її звільнити, але не дотримала свого слова», – йдеться у повідомленні.

Зеленський наголосив, що Вікторія була однією з тих, хто говорив правду про війну, працювала на фронті, на тимчасово окупованих територіях, ризикуючи життям.

«У лютому цього року її тіло з численними слідами катувань повернули в Україну. Відтоді тривали всі відповідні експертизи. Сьогодні ми вшановуємо Вікторію Рощину посмертно. Вона нагороджена орденом Свободи. За непохитну віру в те, що свобода здолає все. Шана і світла памʼять Вікторії Рощиній», – написав президент.

Що відомо про Вікторію Рощину

Вікторія Рощина народилася у Кривому Розі 6 жовтня 1996 року. Ще підліткою влаштувалась працювати журналісткою – висвітлювала судові рішення та злочини. Вона працювала журналісткою на hromadske, «Крим.Реалії», «Цензор.нет», «Українському радіо», «UA:Першому». Також вона публікувала тексти в «Українській правді» та «Радіо Свобода». Міжнародний жіночий медійний фонд 2022 року нагородив її премією «За мужність у журналістиці».

Журналістка готувала матеріали з гарячих точок на сході й півдні України усі дні російсько-української війни. Уже під час повномасштабного вторгнення вона двічі була у російському полоні. Вперше її затримали в окупованому Бердянську у березні 2022 року. Представники російської ФСБ відпустили журналістку через кілька днів, змусивши записати відео, де вона заперечує будь-які претензії до Росії.

Вдруге Рощина зникла на окупованій території в серпні 2023 року. У травні 2024 року Міноборони Росії підтвердило, що Рощину утримують в полоні. 10 жовтня 2024 року з’явилась інформація про смерть журналістки в російському СІЗО. Наступного дня за фактом її смерті Офіс генпрокурора відкрив кримінальне провадження.

У квітні 2025 року тіло Вікторії Рощиної повернули до України. На тілі журналісти виявили сліди катувань.

У травні народні депутати підтримали присвоєння звання Героя України закатованій журналістці.

У п’ятницю, 8 серпня, у Києві відбудеться прощання з Вікторією.