Пошкодження молодих дерев взимку можуть виникати навіть тоді, коли сильних морозів немає. Тонка кора саджанців чутлива до сонячного нагрівання, різких змін температури, холодного вітру та пересихання. Додаткову небезпеку становлять миші-полівки та зайці, які взимку можуть пошкодити кору. Про підготовку молодих дерев до холодного сезону пише UME.

Захистіть кору від зимового сонця

Однією з поширених зимових проблем є сонячні опіки кори. У ясну морозну погоду сонце нагріває південний і південно-західний бік стовбура, а після заходу температура різко знижується. Через такий перепад кора може пошкоджуватися.

На стовбурі після цього з’являються сухі, запалі або потріскані ділянки. Найбільш вразливими є молоді дерева з тонкою корою, зокрема саджанці яблуні, сливи, вишні, клена та липи.

Щоб зменшити нагрівання стовбура, використовуйте світлі захисні обгортки або спеціальні кожухи. Вони відбивають сонячне проміння та допомагають зменшити різницю температури між освітленою і затіненою частинами кори.

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Не використовуйте темні матеріали для такого захисту, адже вони сильніше поглинають сонячне тепло. Встановлюйте захист восени, а навесні знімайте його після завершення періоду сильних температурних перепадів.

Для нещодавно посаджених дерев такий захист особливо важливий протягом перших зим. Не затягуйте обгортку занадто туго та періодично перевіряйте її стан, щоб вона не натирала кору в міру росту дерева.

Захистіть стовбур від гризунів

У холодну пору року молоді дерева можуть стати джерелом їжі для мишей-полівок і зайців. Вони можуть обгризати кору, особливо коли ґрунт укритий снігом і доступної їжі стає мало.

Встановіть навколо стовбура захисний циліндр або сітку. Захист має бути достатньо високим, щоб тварини не могли дістатися кори навіть за значного снігового покриву.

Не притискайте захисний матеріал безпосередньо до стовбура. Залиште невеликий простір, щоб кора не пошкоджувалася та навколо неї не накопичувалася зайва волога.

Полийте дерево перед зимою

Підготовка до зими передбачає не лише захист стовбура. Восени важливо подбати й про кореневу систему, особливо якщо тривалий час не було дощів.

Сухий ґрунт швидше промерзає, а дерево входить у холодний сезон із недостатнім запасом вологи. Перед стійким промерзанням ґрунту добре зволожте кореневу зону, якщо земля залишилася сухою.

Водночас не потрібно постійно заливати молоде дерево. Надлишок води також може нашкодити кореням, тому орієнтуйтеся на стан ґрунту та кількість осінніх опадів.

Не підживлюйте дерево великими дозами азоту наприкінці сезону. Надмірне стимулювання росту може спричинити появу молодих пагонів, які не встигнуть визріти до холодів і будуть більш вразливими взимку.

Замульчуйте кореневу зону

Шар органічної мульчі допомагає підтримувати більш стабільну температуру ґрунту та зменшує випаровування води. Для цього навколо дерева розкладіть мульчу широким кільцем над кореневою зоною.

Не насипайте матеріал безпосередньо на стовбур. Біля основи дерева залиште вільний простір, щоб кора не контактувала постійно з вологою. Щільна волога маса біля стовбура може створити сприятливі умови для загнивання та інших пошкоджень.

Подбайте про дерева на відкритій ділянці

На ділянках, де взимку часто бувають сильний вітер і яскраве сонце, дерева втрачають більше вологи. Особливо це стосується вічнозелених рослин, хвоя яких може висихати та буріти.

Тому молоді дерева краще висаджувати в місцях, захищених від постійного холодного вітру. Для особливо відкритих ділянок можна передбачити вітрозахисний екран.